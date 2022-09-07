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GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

07.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ EKLENDİ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan Ş.B. (25), bugün görülecek boşanma davası öncesi eşi E.B'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli E.B. ise sesleri duyarak olay yerine gelen adliyede görevli polis tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından Selahattin Hazır, gazetecilere, 3 kişinin iş yerinde oturduğunu, bu sırada eşi olduğunu sonradan öğrendikleri adamın bir kadına bıçakla saldırdığını anlattı.

Eşiyle birlikte onları ayırma mücadelesi verdiğini aktaran Hazır, "O sırada yuvarlandık. Orada adamın bıçağını düşürdük. Kadın yan taraftaki iş yerine kaçtı. Bu sırada adam bizim elimizden kurtuldu ve oraya girdi. Orada tekrar bıçaklamaya devam etti. Bu arada 112'yi ve polisi aradık." dedi.

Ahmet Selim Karabaş da kadının yan taraftaki kafede otururken şüphelinin müşteri gibi iş yerine girdiğini belirterek, "Çıkar çıkmaz kadına saldırmaya başlıyor. Esnaf da onu tutuyor. O sırada kadın dükkana sığınıyor. Boğuşma esnasında adam ellerinden kurtuluyor, buraya gelip kadını yakalıyor ve bıçakla saldırıyor." ifadelerini kullandı.

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