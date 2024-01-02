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Sakarya'da eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı yakalandı

02.01.2024 14:17 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı.

Sakarya'da eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı yakalandı

Emirdağ Mezarlığı mevkisinde E.E (23), eski kız arkadaşı Gözde (26) ile ağabeyi Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, kendi imkanlarıyla geldikleri Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunlanan araçta inceleme yapan ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gözaltı Sakarya Adapazarı Emirdağ Karasu ağabey tabanca

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