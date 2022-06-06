GÜNCELLEME - Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kayıp olarak aranan kuaförün cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaali'de 25 Nisan'dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan'ı öldürüp gömdüğünü itiraf eden zanlı C.T. ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen amcası Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kocaali Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından iki şüpheli nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Şüphelilerden C.T. tutuklandı, Ö.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlı C.T'nin ifadesinde, tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdüğü Aydoğan'ın cesedini, yakınındaki fındık bahçesine gömdükten sonra mahalle kahvesine gittiğini, olay tarihinden bu yana dağlık alanlarda saklandığını söylediği öğrenildi.

Bu arada cinayetin, Aydoğan'ın ev sahibi olan C.T'nin babasının ifadeleri doğrultusunda ortaya çıktığı belirtildi.

- Olay

Kocaali'de ikamet eden Aydoğan'dan 25 Nisan'dan beri haber alamayan yakınlarının, durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği kadavra köpeği "Melon" da katılmış, arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E'yi (24) 19 Mayıs'ta Gebze'deki ikametinde gözaltına almış, kadın, Kocaali Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifade veren ve bir süredir haber alınamayan arkadaşı C.T. ise dün Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alınmıştı. Zanlının ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp Görele Mahallesi'ndeki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmasında cesede ulaşılmıştı.

