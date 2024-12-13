Sakarya'da taksinin çarptığı kadın öldü

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Aşağıdereköy mevkisinde S.Y'nin (35) kullandığı 54 T 0108 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefanur B'ye (61) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde, Sefanur B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Gözaltına alınan sürücü S.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücüye, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.