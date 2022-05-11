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GÜNCELLEME - Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı

11.05.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferizli Belediyesi: - "Yaşanan bu olaydan büyük rahatsızlık duyuyor ve sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz" BELEDİYENİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada bir kişinin Ferizli Belediyesi zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açtığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Şüphelileri belirleyen ekipler Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edemeyen 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, "aracın kapılarını açık bırakarak tedbir almaması" nedeniyle görevden açığa alınan zabıta memuru hakkında işlem başlatıldı.

- "Sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz"

Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açılmasının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Süratle başlatılan incelemeler neticesinde ilgili videonun ilçede bulunan Afgan uyruklu bir şahıs tarafından çekildiği, söz konusu kişilerin izinsiz ve kontrol dışında olacak şekilde araca binerek bu eylemi gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Afgan uyruklu şahıslarla ilgili hukuki sürecin başladığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevli olduğu araçta gerekli önlemleri almayarak kapıları açık bir şekilde park edip denetime çıkan zabıta personelimiz hakkında da tahkikat başlatılmış ve soruşturma sürecinin salahiyeti açısından da süreç sona erene kadar açığa alınmıştır. Bu videonun çekilmesi konusunda ihmali olanlar hakkında da idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

Mülteciler konusunun sürekli gündemde olduğu bir dönemde Ferizli Belediyesine ait araçta böyle bir olay yaşanmasından son derece rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha hatırlatarak yaşanan bu olaydan büyük rahatsızlık duyuyor ve sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz."

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