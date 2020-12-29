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GÜNCELLEME - Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.12.2020 21:06 | Son Güncelleme

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Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 26 Aralık'ta Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

"Örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 kişiden 111 bin lira menfaat sağlayanlara yönelik Samsun, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda suçtan elde edildiği belirlenen 11 bin 730 liraya el konulmuştu.

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