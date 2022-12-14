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Samsun ve Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

14.12.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve Sinop'ta uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Samsun ve Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'ndeki bir evden çıkan O.Ç'nin üzerini aradı.

Bu kişinin üzerinde 3 kapsül sentetik ecza hapı bulan ekipler, söz konusu ikamette 7 bin 504 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli A.E'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 102 kapsül sentetik ecza hap, uyuşturucu madde içme aparatı buldu.

Genişletilen çalışmalarda bu kişilerle irtibatlı olan U.Ü'nün Sinop'ta çalıştığı iş yerine de operasyon yapan ekipler 1512 kapsül daha sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda O.Ç, A.E. ve U.Ü'nün yanı sıra F.Z.U, B.Z.Ş. ile M.N.S. isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ç, A.E, U.Ü, F.Z.U. ile M.N.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Z.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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