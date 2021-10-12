GÜNCELLEME - Samsun'da 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen O.S, S.A. ve U.T'nin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 14 bin 765 kapsül sentetik ecza hap, 1,15 gram metamfetamin ve filtre cihazı ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve U.T. tutuklandı. O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

