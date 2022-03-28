GÜNCELLEME - Samsun'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheliler Saffet K, Recep K. ve Muharrem K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Saffet K. ve Muharrem K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Tedavisi süren Recep K'nin ifadesinin hastanede alınacağı öğrenildi.

Dün, Yenimahalle 47. Sokak'taki bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, iş yeri sahibi Muharrem K'nin (43) sol diz ve eline, Murat D'nin (44) çene ve her iki gözüne, Recep K'nin (35) ise sağ omuz ve koluna saçma isabet etmişti.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Saffet K'yi kovalamaca sonucu çatışmada kullandığı pompalı tüfekle, Recep K. ve Muharrem K'yi ise tedavi için geldikleri hastanede yakalamıştı.

