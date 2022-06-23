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GÜNCELLEME - Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi

23.06.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçinde etil metil keton olduğu tespit edilen varilleri hurda için alıp boşalttıkları öne sürülen, kendileri de kimyasaldan etkilenen ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi

Samsun'da ormanlık alana kimyasal madde dökülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Tramvay Durağı karşısındaki dere kenarında bulunan ormanlık alana varillerden bilinmeyen atık madde döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, İ.B, V.A, T.İ. ve S.A'nın 55 AFR 682 plakalı araçla Atatürk Bulvarı'ndaki çöp atılan alandan 20 civarında varili hurda için aldıklarını ve içindeki kimyasal maddeyi ormanlık alana döktüklerini tespit etti.

Çevreye kötü kokunun yayıldığı olayla ilgili işlem yapan polis memurları A.K, İ.G, Ö.B. ve B.A. ile varilleri boşalttıkları iddia edilen İ.B, V.A, T.İ. ve S.A, dökülen kimyasal maddeden etkilendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 8 kişi taburcu edildi. Polis memurlarına 6 gün istirahat raporu verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede, varillerde etil metil keton olduğunu, etkilenen 8 kişinin kimyasala maruz kaldıklarını belirledi.

Tedavileri tamamlanan İ.B, V.A, T.İ. ve S.A, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi

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