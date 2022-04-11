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GÜNCELLEME - Samsun'da bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

11.04.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü.

Azay Mahallesi'nde ağabeyinin oğlu Sebahattin K. (53) ile kahvehane işleten Selahattin K. (65) arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K'nin tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Sebahattin K'nin cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu Bafra ilçesi Hüseyinbeyli kavşağında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki ifadesinde yeğeniyle alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını belirterek, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

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cinayet Samsun Bafra

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