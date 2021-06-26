GÜNCELLEME - Samsun'da çatıdan düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısından düşen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Doktor Kenan Yılmaz Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Selahattin Akçan (54), tadilat için komşusu Musa Kukul (35) ile çatıya çıktı.

Akçan ve Kukul, yalıtım malzemesi döşedikleri sırada çatıdan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Akçan ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Kukul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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