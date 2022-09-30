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GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

30.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat şubelerinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 zanlı 29 Eylül'de yakalanmıştı.​​​​​​​

Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

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Samsun terörle mücadele

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