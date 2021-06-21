GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.C, E.A, M,C. ve E.M'nin adreslerinde arama yapıldı.

Şüphelilerden E.C'nin ikametinde bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi, 2 uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan materyal ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 970 lira ele geçirildi.

Zanlılar, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.A, M,C. ve E.M adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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