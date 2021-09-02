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GÜNCELLEME - Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı

02.09.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde sabaha karşı bir eğlence mekanında yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada iş yerinin kundaklandığı bulgusuna ulaştı. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, belirledikleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri operasyonda, şüphelileri Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakaladı.

Öte yandan, 27 Temmuz'da aynı iş yerinde koruma olarak çalışan Yaşar M, husumetli olduğu öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüştü. Bu iş yerinin isim değişikliğine gidilerek yarın açılışının yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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