GÜNCELLEME - Samsun'da eski eşini darbeden sanığa 10 yıl 4 ay hapis cezası

"Usulen tanığın dinlenmesi gerekti. Tanığın beyanları, sanığın beyanları ve sanık müdafinin toplandığı tek bir yer var. O da şu; tarafların evlilik birlikteliği bittikten sonra Emriye'nin sosyal yaşamına ilişkin müdahaleler. 'Emriye bekar bir kadın olarak istediğini yapamaz. Çünkü o bir çocuk annesidir.' denmek suretiyle sosyal hayatına müdahalelerle geçen süreç söz konusuydu. Tabii ki bu, mahkemeyi ve hükmü etkilemedi. Karar bizim için sevindiricidir."

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığın daha fazla ceza alması için öngörülen indirimlerin ortadan kaldırılması ve daha üst sınıra yaklaşması açısından kararı istinaf edeceklerini aktaran Gezer, "Karşı taraf da buna itiraz edecektir. Bugün geldiğimiz nokta sevindiricidir. Çünkü suç, kasten öldürmeye teşebbüsten kurulmuştur. Sanığın ve müdafinin tüm beyanları, huzura çıkarılan tanıklar bu hükmü etkileyememiştir." dedi.

Emriye M. ise bu sonucu alacaklarını bildiklerini ifade ederek, "Çünkü avukatıma güveniyordum. Anlattığı şeyler canımı ne kadar sıksa da yalan üzerine kurulu. Yalan üzerine kurulu bir şeyden güzel bir sonuç bekleyemezdi ve bizim istediğimiz gibi sonuç çıktı. Mutluyuz ve gayet iyiyiz." dedi.