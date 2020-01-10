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  4. GÜNCELLEME - Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

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Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 evden 165 bin lira değerinde televizyon, dizüstü bilgisayar ve çeşitli eşyalar çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ü.A'yı (38) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kişinin adresindeki aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı<br />

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Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şubesi Atakum Hırsızlık İlkadım Samsun

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Kurupelit
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