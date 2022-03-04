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  4. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibine adli kontrol

GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibine adli kontrol

04.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş zabıt katibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilmiş zabit katibi R.Ş'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) bağlandığı İstanbul'daki adli mercilerce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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