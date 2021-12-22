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GÜNCELLEME - Samsun'da kahvehanede 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili bir zanlı tutuklandı

22.12.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahvehanede 4 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan İ.K. (35) ile tedavisinin ardından gözaltına alınan O.K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.K. hakkında ise "konutu terk etmeme" adli kontrolü uygulandı.

Dün, Kirazlık Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki kahvehanede oturan O.K. aralarında husumet bulunan İ.K. ile kavga etmiş, İ.K. yanında bulunan tabancayla ateş ederek O.K, O.B, A.Ö. ve H.V'yi yaralamıştı.

Samsun'da kahvehanede 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 2 zanlı adliyede

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