GÜNCELLEME - Samsun'da kahvehanede 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahvehanede 4 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan İ.K. (35) ile tedavisinin ardından gözaltına alınan O.K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.K. hakkında ise "konutu terk etmeme" adli kontrolü uygulandı.

Dün, Kirazlık Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki kahvehanede oturan O.K. aralarında husumet bulunan İ.K. ile kavga etmiş, İ.K. yanında bulunan tabancayla ateş ederek O.K, O.B, A.Ö. ve H.V'yi yaralamıştı.

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