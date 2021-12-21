GÜNCELLEME - Samsun'da kiraladıkları araçla bir kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde aracıyla seyir halindeki kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi Ulus 1. Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki T.A'ya (26) yaklaşan başka bir araçtan ateş açıldı.

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan T.A, kendi imkanlarıyla gittiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hastane önünde bulunan T.A'nın aracına da 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu tespit eden ekipler, GPS üzerinden Kirazlık Mahallesi Kutlukent Bulvarı 1505. Sokak'ta park halindeki aracı buldu. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.T. (21) ve Ö.K'yi (21) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimlikçe tutuklandı, Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan E.T'nin çeşitli suçlardan 27, Ö.K'nin ise 21 kaydının bulunduğu öğrenildi.



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