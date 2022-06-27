YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

GÜNCELLEME - Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

27.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 şüpheli gözaltına alındı ZANLILARIN YAKALANMASI EKLENDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu biri kadın 2 kişi ağır yaralandı.

S.T. (39) idaresindeki minibüse Tilkili Mahallesi'nde seyir halindeyken tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Mermi ve saçmaların isabet ettiği minibüsün sürücüsü S.T. ile araçta bulunan N.Ç. (37) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.T. ve N.Ç, kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmanın ardından E.Ç, O.Ç, A.K. ve İ.T. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbestGÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbest
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandıAğrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı

Samsun Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
02:55
Sabah
04:57
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Anneler Parkı Eczanesi
Ilkadim
Kardelen Eczanesi
Canik
Türk-İş Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.