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Samsun'da silahla vurulan kişi öldü

25.05.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Canik ilçesinde silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silahla vurulan kişi öldü

Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir lastikçide çalışan Hüseyin Erdoğan (32) ile yanına gelen Ç.K. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K, yanında bulunan tabancayla ateş ederek Erdoğan'ı yaraladı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüpheli Ç.K. ile yanındaki S.U. isimli kadını yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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cinayet Gözaltı Samsun

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