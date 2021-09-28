GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Arkadaşını öldürdükten sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan O.F.Y'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

O.F.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta dün O.F.Y. (16), tartıştığı arkadaşı Yılmaz Kertis'i (28) boynundan bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Kertis kurtarılamamıştı.



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