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GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

28.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Arkadaşını öldürdükten sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan O.F.Y'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

O.F.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta dün O.F.Y. (16), tartıştığı arkadaşı Yılmaz Kertis'i (28) boynundan bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Kertis kurtarılamamıştı.

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