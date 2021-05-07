GÜNCELLEME - Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı zanlı adli kontrolle salıverildi

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu Z.R.A.A. yakalandı.

Zanlının ikametinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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