GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Sıtmasuyu Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.K. ve A.S'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada, 2 kilo 817 gram esrar, 18 sentetik ecza hapı, 0,71 gram metamfetamin, esrarlı sigara ve hassas terazi ele geçirildi.

A.K'ye uyuşturucu verdiği tespit edilen Ş.T'nin ikametindeki aramada ise 2 pakette 2,85 gram esrar ve 0,44 gram metamfetamin bulundu.

A.K, A.S. ve Ş.T. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve A.S. tutuklandı, Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

