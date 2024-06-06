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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA AA
06.06.2024 08:18
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 165 gram uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S, Z.A, K.Y, H.A. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.S. ve B.Ç. tutuklanırken diğer 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Samsun Bafra uyuşturucu operasyonu güncel

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