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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

15.01.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İstanbul ve Amasya'dan, Samsun'a uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Amasya'dan kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin 892 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda, Ebubekir K, Eren K, Hüseyin Y, Dinçay Ç, Burak E. ve Kerim K. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ebubekir K, Dinçay Ç. ve Burak E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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