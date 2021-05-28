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GÜNCELLEME - Samsun'da video oyunu oynayanların hesaplarını ele geçiren Irak uyruklu 4 kişiye adli kontrol

28.05.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

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Samsun'da, video oyunu PUBG üzerinden Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ettiği belirlenen Irak uyruklu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu A.T.I.I. (28), M.T.I.I. (34), A.T.I.I. (36) ve S.M.T.T'nin (22) sosyal medya hesabı aracılığıyla video oyunu PUBG oynayan bazı kişilerin hesaplarına zararlı yazılım yüklü link göndererek hesabı ele geçirdiklerini belirledi.

Aynı ikamette 4 ayrı internet hattı üzerinden bağlanan ve mağdurlar tarafından geri alınmasını engellemek için sosyal medya hesabından çocuk pornosu görüntüsü paylaşarak hesabın kapanmasını sağlayan şüphelilerin, 15 günde Türkiye genelinde yaklaşık 100 hesabı ele geçirdiklerinin ortaya çıkarılması üzerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bulunan çeşitli eşyalara ve cep telefonlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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