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GÜNCELLEME - Samsun'da yabancı uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

29.01.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 14 zanlıdan 11'inin gözaltı süresi uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Suriye ve Irak uyruklu 14 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlının ise sulh ceza hakimliğince gözaltı süreleri uzatıldı.

İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese 22 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye uyruklu 4 ve Irak uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.

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