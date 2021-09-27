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GÜNCELLEME - Samsun'daki arazi cinayetinin şüphelilerinden 2'si tutuklandı

27.09.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.T, R.T. ve B.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ile oğlu B.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapaklı Mahallesi'nde dün, Yusuf T. ile resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı Fatma Ö'nün evlerinin önünde, amca çocukları A.T, kardeşi R.T. ve oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş açmış, Fatma Ö. hayatını kaybetmiş, Yusuf T. ise ağır yaralanmıştı.

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