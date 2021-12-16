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GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

16.12.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ö. ile A.E'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 4 paket halinde 3,96 gram metamfetamin, 4,94 gram esrar, 3 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin müşterek kullandıkları ikamette yapılan aramada ise 21,65 gram metamfetamin, 88,77 gram esrar, 1,95 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ile esrar öğütme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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