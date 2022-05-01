GÜNCELLEME - Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Yangından kurtarılan malzemeler dışarı taşındı.

Bu sırada dumandan etkilenen aralarında itfaiye erinin de bulunduğu 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz