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GÜNCELLEME - Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

01.05.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Yangından kurtarılan malzemeler dışarı taşındı.

Bu sırada dumandan etkilenen aralarında itfaiye erinin de bulunduğu 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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