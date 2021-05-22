GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Devlet Hastanesinde yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü. Daha sonra kaymakamlığa geçen Vali Erin, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile görüşerek son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Erin, "Şu anda Siverek Kaymakamlığında güvenlik birimlerinin başındaki arkadaşlarla olayı takip ediyoruz. 3 vatandaşımız maalesef çok gereksiz bir meseleden dolayı hayatını kaybetmiş oldu. Bir kez daha bu vesileyle Şanlıurfa'nın bu tür olaylarla anılmaması için bütün devlet görevlileri olarak görevimizin başındayız." dedi.

Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Erin, "Tespitler tamamlandı ve en kısa süre içinde sonuç almayı hedefliyoruz. Kaçabilecekleri, saklanabilecekleri her yerde yeterli güvenlik personeliyle birlikte çalışmalarımız devam ediyor, gün içinde netice alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

