GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yaygılı Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan Mevlüt İ. ve Osman A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, daha sonra 9 kişiyi gözaltına aldı.



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