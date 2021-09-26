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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

26.09.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yaygılı Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan Mevlüt İ. ve Osman A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, daha sonra 9 kişiyi gözaltına aldı.

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Gözaltı Siverek

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