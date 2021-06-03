GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Canan (55) yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan (30), Rukiye Uzman (46), Şaziment Korkmaz ve Fadime Canan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobildekilerin kazayı, Gaziantep'ten Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki düğüne giderken yaptıkları öğrenildi.



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