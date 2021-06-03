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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

03.06.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ EKLENDİ

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Canan (55) yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan (30), Rukiye Uzman (46), Şaziment Korkmaz ve Fadime Canan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobildekilerin kazayı, Gaziantep'ten Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki düğüne giderken yaptıkları öğrenildi.

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