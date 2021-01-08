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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı

08.01.2021 23:05 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde farklı tarihlerde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve saklandığı kümeste yakalanan cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bozova ilçesinde borç aldığı Aziz Y'yi 2018 yılında öldürerek aracıyla Atatürk Barajı göletine atan İ.Y, olayın ardından kaçtı.

Zanlı geçen yıl firari durumdayken de para konusunda tartışma yaşadığı kendi ağabeyi Fethi Y'yi de öldürüp cesedini yine baraj göletine attı.

Şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Zanlının merkez Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli İ.Y, üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada, zanlının yakalanmaması halinde diğer bir kardeşini daha öldürmeyi planladığı öne sürüldü.

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