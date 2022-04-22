YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

22.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı, iki kişi ise aranıyor.

Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir'i (18) ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan 06 DC 6939 plakalı araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı.

Araçta bulundukları öğrenilen Bünyamin Nerede ve İlhan Damar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın ağarmasıyla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler de su altında tarama faaliyetlerine başladı.

Bu arada akıntıyı engellemek için sulama kanalına su girişinin de durdurulduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacakŞanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacak
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandıŞanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı
Bolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildiBolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:35
Öğle
12:28
İkindi
16:11
Akşam
19:12
Yatsı
20:34
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.