YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli serbest bırakıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.02.2020 19:48 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik Bozova ilçesinde tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Operasyon Şanlıurfa Terör

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:44
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Esad Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.