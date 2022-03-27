YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

GÜNCELLEME - Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

27.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetim çocuklar ve bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafileyi, havalimanında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile eşi karşıladı - Büyükelçi Bodnar: - "Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup, ikinci grubu da bekliyoruz" BÜYÜKELÇİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

Çocuklar, konaklayacakları otellere hareket etmek üzere bakım personeliyle otobüslere bindi.

- "Ukrayna'daki yetimhanelerden 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz"

Büyükelçi Vasyl Bodnar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ilk grup çocukların geldiğini söyledi.

Çocukların hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla kentteki bir otele yerleştirileceğini belirten Bodnar, "Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup, ikinci grubu da bekliyoruz." dedi.

Bodnar, çocukların Rus ordusunun bombaladığı ve bombalayabileceği şehirlerden getirebileceğini ifade etti.

Savaş sürdüğü sürece daha çok çocuğu Antalya'da ağırlayabileceklerini anlatan Bodnar, "Umarım ki çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabileceğimizi ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacaklar, şu anda çok yorgunlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Van'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandıVan'daki cinayetle ilgili 7 kişi tutuklandı
Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdiAydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya Ukrayna

Antalya Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:22
Yatsı
20:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.