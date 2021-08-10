GÜNCELLEME - Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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