YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

06.04.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda Edirne-İstanbul istikametinde seyreden Kadir Çağlayan hakimiyetindeki 35 AG 1142 plakalı tır, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı88 yaşında ölen kapıcının milyonluk mirası paylaşılamadı
Kırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildiKırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildi
Anahtar Kelimeler:
Silivri

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Nisan Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:33
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:40
Yatsı
21:03
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

“Bedeni yok” dedi! Spor kıyafetleriyle paylaşımı olay yarattı

“Bedeni yok” dedi! Spor kıyafetleriyle paylaşımı olay yarattı

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.