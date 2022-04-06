GÜNCELLEME - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda Edirne-İstanbul istikametinde seyreden Kadir Çağlayan hakimiyetindeki 35 AG 1142 plakalı tır, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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