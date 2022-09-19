GÜNCELLEME - Silivri'de denizde kaybolan genç sürüklenen teknesinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de denize açıldıktan sonra haber alınamayan genç, sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık 24 saatlik çalışmasının ardından Güney Marmara açıklarında sürüklenen teknesinde bulundu.

Recep Çelikel (20), dün akşam Selimpaşa Sahili'nden balığa çıkmak için teknesiyle denize açıldı. Geri dönmeyen Çelikel'e uzun süre ulaşamayan yakınları, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil güvenlik ekipleri, gencin bulunmasına yönelik denizde arama çalışması başlattı. Çelikel'in yakınları sahilde bekledi.

Gencin amcası Ahmet Çelikel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Balığa çıkarken bozuk olduğu için yanına telefonunu almamış. Haber vermemiz üzerine arama çalışması başlatıldı. Sağ salim bulunmasını ümit ediyoruz." dedi.

- Yaklaşık 24 saat sonra bulundu

Sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık 24 saatlik çalışması sonucu Çelikel, Güney Marmara açıklarında sürüklenen teknesinde bulundu.

Tekneden sahil güvenlik botuna alınan Çelikel, kontrol için hastaneye kaldırıldı.

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