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GÜNCELLEME - Şırnak'ta seyir halindeki pikapta meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 17.06.2020 23:48 | Son Güncelleme

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Şırnak'ın Silopi işçileri taşıyan seyir halindeki pikapta meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu.

Olayda, araçta bulunan Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş, Osman Tuncay yaşımını yitirdi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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