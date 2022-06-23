GÜNCELLEME- Şişli'de bir evde zorla tutulduğu iddia edilen kadın kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'deki bir evde üç gündür zorla tutulduğu ileri sürülen yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Pehlivan Sokak'ta bir binanın bodrum katında bir kadının zorla tutulduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen polis ve özel harekat ekipleri, bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Polis, kadını zorla tutan yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki erkek şüpheliyi bir süre ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmalarının ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Kurtarılan yabancı uyruklu kadın ile şüpheliler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 17.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi'ndeki ikamette 2 kişinin bir kadını rehin tuttuğu bilgisi edinilmesi üzerine olay yerine ekip sevk edildiği belirtildi.

Yapılan araştırmada, rehin tutulan kişinin yabancı uyruklu D.E.İ. adlı kadın olduğunun tespit edildiği, kadını rehin tutan yabancı uyruklu A.E. ile Y.K'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

İkamette yapılan incelemede, şüphelilerin bir miktar uyuşturucu maddeyi lavaboya attığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında "rehin almak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldığı, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

