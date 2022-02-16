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GÜNCELLEME - Şişli'de iş yerinde cinsel taciz iddiasının şüphelisi tutuklandı

16.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir mağazada çalışan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş yerinde K.N.S isimli kadının tacize maruz kaldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 74 iş yeri ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mağazada çalışan K.N.S'nin, elbise reyonunu düzenlediği sırada bir kişi tarafından taciz edildiğini belirledi.

Araştırmanın devamında görüntülerdeki kişinin eşkalini ve gittiği istikameti tespit eden polis, olayın şüphelisi E.Ç'yi, Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi'ndeki ikamete girdiği esnada gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay anına ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinde elbise reyonunu düzenleyen K.N.S'nin, şüphelinin tacizine uğraması yer alıyor.

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Şişli taciz

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