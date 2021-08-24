GÜNCELLEME - Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

İdris Yılmaz (54) idaresindeki, içerisinde hasta bulunan 58 TS 506 plakalı nakil ambulansı, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında, Turan Özdemir (73) yönetimindeki 34 FOS 58 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan Z.A. (67) ve G.G. (88), hafif ticari araçta bulunan G.Ö. (43), S.P. (70) ve Oğuzhan Erdem (10) yaralandı.

Erdem, Suşehri Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

