YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. GÜNCELLEME - Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCELLEME - Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

24.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI ÇOCUĞUN ÖLMESİ VE DİĞER YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

İdris Yılmaz (54) idaresindeki, içerisinde hasta bulunan 58 TS 506 plakalı nakil ambulansı, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında, Turan Özdemir (73) yönetimindeki 34 FOS 58 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan Z.A. (67) ve G.G. (88), hafif ticari araçta bulunan G.Ö. (43), S.P. (70) ve Oğuzhan Erdem (10) yaralandı.

Erdem, Suşehri Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Sivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladıSivasspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:45
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:23
Yatsı
20:48

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Duygu Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.