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GÜNCELLEME - Sivas'ta bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

SİVAS HABERLERİ  | 31.07.2020 01:43 | Son Güncelleme

ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi silahla öldürdü.

İddiaya göre, D.D. (43), evlenme teklifini reddeden G.G'nin (40) Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki babaevine gitti.

Zanlı D.D, G.G'nin annesi Döndü (61), babası Turgut (65), kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'a tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak eve gelen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olaydan sonra kaçan zanlı D.D, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede Yakupoğlan köyünde yakalandı.

Sırtından bıçaklanmış halde bulunan zanlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

D.D'nin, evlenme teklifini reddeden G.G'yi tehdit ettiği, bunun üzerine G.G'nin dün Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğine giderek "Eşinin kafasını koparırım, ayrılırsan aileni öldürürüm, katliam yaparım." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ileri sürdüğü zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici tedbir talebinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan G.G'nin evli olduğu, eşiyle aralarındaki sorunlar nedeniyle bir süre ayrı yaşadıkları belirtildi.

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