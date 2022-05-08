GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde köyde çıkan yangına müdahaleye giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Besinli köyünde bir evin çatısında çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan Hüseyin Torun (30) idaresindeki Hafik Belediyesine ait 58 BT 295 plakalı itfaiye aracı, Özen köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Sürücü Torun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Torun'un cenazesi, ilçe hastanesi morgundan alınarak Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Torun'un ailesi, yakınları, Hafik Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ile mesai arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Torun'un cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.



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