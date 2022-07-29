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GÜNCELLEME - Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 85 kişi tedavi altına alındı

29.07.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SİVAS VALİ YARDIMCISI ALGIN'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanan 85 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kısa süre önce vefat eden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 85 kişiden 5'i kontrol ve tedbir amaçlı Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle aynı hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Sivas Vali Yardımcısı ve Hafik Kaymakamı Kadir Algın, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bugün öğle saatlerinde Hafik ilçemizde özel bir etkinliğe katılan misafirler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurmuşlardır. Şu ana kadar rahatsızlanarak hastaneye başvuran 85 kişinin durumları iyi olup, 5 kişi kontrol ve tedbir amaçlı Sivas merkezdeki hastanelere sevk edilmiştir. Hafik İlçe Devlet Hastanemiz tarafından gerekli işlemler yapılıyor olup konu hassasiyetle takip edilmektedir."

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