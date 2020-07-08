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GÜNCELLEME - Sivas'ta "renkli reçete" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

SİVAS HABERLERİ  | 08.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, biri doktor 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ihbarı ile kentteki hastaneler başta olmak üzere bazı aile hekimliklerinde görev yapan bir kısım doktorların imza ve kaşelerinin, sistem şifrelerinin kullanılarak usule aykırı yeşil reçeteli ilaçların reçete edilerek eczanelerden temin edildiği bilgisine ulaştı.

"Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçlarından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan İ.H.S, Sivas'taki hastanelerde görevli kafe çalışanı D.Y, temizlik şirketi personeli E.Ç, hastane çalışanları E.Ç. ve B.K. ile işsiz oldukları öğrenilen T.Ş. ve T.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B, T.Ş, E.Ç. ve B.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen doktor İ.H.S. ile D.Y. ve E.Ç. de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Güldeş Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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